В американском журнале National Interest была опубликована статья президента Российской Федерации Владимира Путина “Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны”.

“источник” собрал основные тезисы этой публикации.

Российский президент заявил, что всем странам необходимо открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде. При этом Путин обвинил ряд европейских политиков, в частности, польских в попытке не афишировать Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии.

Путин считает несправедливым заявление о том, что начало Второй мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа. По его мнению, все ведущие страны до некоторой степени ответственны в этом. Он утверждает, что в сентябре 1939 года у Советского Союза была возможность “перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но руководство решило не делать этого”.

Российский президент признал, что многие обвинения Сталина, в частности в репрессиях, справедливы, но полагает, что во время Второй мировой войны советский лидер видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время.

Путин, подчеркнул, что СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма. В частности он упомянул о Ржевской битве, в которой советская армия потеряла более 1,1 млн человек, включая раненных и пропавших без вести. “Впервые я называю эти ужасные, трагические и далеко не полные цифры, собранные из архивных источников”, – написал российский президент.

Он также заявил, что Россия всегда будет благодарна союзникам за оказанную помощь в обеспечении Красной армии боеприпасами, сырьем, продовольствием и техникой, назвав эту помощь существенной.

Российский президент считает, что резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью.

Подытоживая, Путин также призвал сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений. При этом он назвал безответственными призывы лишить постоянных членов СБ ООН права вето. Российский президент подчеркнул, что саммит ядерной пятерки полезен для обсуждения общих принципов решения мировых вопросов, в частности последствий пандемии коронавируса.

Как сообщал “источник”, высказывание президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны, по мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, негативно скажутся на российско-украинских взаимоотношениях.