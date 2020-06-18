Тряслась от страха и голода: видео и новые детали про девочку, которую держали дома на цепи

Под Одессой мать держала на цепи свою 11-летнюю дочь, появились подробности жуткого инцидента.

Об этом сообщает “ТСН”.

Мать девочки, отчим и их соседка вместе выпивали. Именно соседка подала идею приковать девочку, мать согласилась, а отчим приковал. Все трое сейчас подозреваемые по делу о пытках, им грозит от 5 до 10 лет заключения.

По словам матери, у них якобы не было другого выхода, так как девочка убежала из дома, где беспробудно пьянствовали трое взрослых. Чтобы она грязная и голодная не блуждала по деревне и не давала повода для сплетен, взрослые не придумали ничего лучше, чем цепь для скота и навесной замок.

“У меня уже сил просто не хватало, потому что она убегала. По-хорошему с ней я уже не знала, что делать. Она вообще агрессивная“, – заявила мать.

Голодную, грязную и перепуганную девочку весной освобождали от цепей работники сельсовета. Девочку забрали из семьи в приют. Мать тогда была не против.

“К спинке дивана эта цепь была закреплена. И между собой нога с рукой тоже были связаны. Сидела, тряслась, она боялась. Голодная“, – рассказала соцработник.

Как сообщал “источник”, на Донбассе произошел похожий случай – мать посадила на цепь свою 14-летнюю дочь.