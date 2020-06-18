Одним война, другим веселье: сети разгневали салюты в Киеве в разгар боев на Донбассе

В сети возмутились салютами в Киеве в то время, как на Донбассе идет война и слышны звуки обстрелов.

Об этом в Facebook написала волонтер Наталья Юсупова.

“Вот только волонтер прислала видео как возле Марьянки громыхает орудие, идёт бой и тут слышу в центре Киева запустили салют. Что празднуете?? В центре города лежат раненые ребята в госпитале, Вы сволочи даже не хотите понимать, что в стране война и что чувствуют воины без рук и ног, как реагируют контуженые на Ваши гребаные салюты!! Два разных мира в одной стране. Как назвать тех, кто на седьмом году войны не научились уважать людей, отдающих свои жизни на фронте??! Совесть потеряли совсем“, – возмутилась автор публикации.

Пользователи солидарны с ней.

“Людям безразлично, это же не их сыновья”, “Сами знаете, у нас две Украины”, “Что у наших людей в головах“, – пишут они.

Также салюты прокомментировала волонтер Светлана Андрейчук, поделившись видео со звуками стрельбы в Авдеевке.

“Кому-то весело, кому-то салютов не хватает, думаю люди постоянно живущие под обстрелами с радостью поменяются с вами квартирками на лето“, – написала она.

Как сообщал “источник”, 17 июня на Донбассе пророссийские боевики совершили очередные обстрелы, в результате которых погиб украинский военный.