Волонтеры рассекретили путь российских оккупантов на Донбасс: кадры с беспилотника

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm опубликовали уникальную аэрофотосъемку вторжения российских колонн на территорию оккупированной части Луганской области с указанием точных координат на местности.

Снимки с беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ с геолокационной привязкой были обнародованы в среду, 17 июня.

Скрытный проезд автоколонны грузовиков на территорию Украины в неподконтрольном районе Луганской области вблизи границы с Российской Федерацией в местах, не оборудованных системой пропуска, был зафиксирован в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 6 июня 2020 года.

Однако, в предоставленном отчете не хватало визуальных деталей, которые могли бы подтвердить грубое нарушение со стороны Российской Федерации.

Волонтерам международной разведывательного сообщества InformNapalm удалось получить точные координаты снимков на местности, в частности точку их прибытия в Луганской области.

На первом снимке колонна грузовиков зафиксирована непосредственно у границы с РФ в координатах: 48.160698, 39.904193.

Второй снимок фиксирует прибытия грузовиков в точку с координатами в Луганске: 48.538979, 39.325941.

Как установили волонтеры InformNapalm, эта территория давно используется российскими оккупационными войсками в качестве базы для отдельного батальона материального обеспечения 2-го Армейского Корпуса.

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