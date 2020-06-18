Топ-газета Турции “поженила” Зеленского с экс-певицей “ВИА Гры”: фото

Ведущее турецкое издание Нurriyet в статье о больной коронавирусом первой леди Украины Елене Зеленской разместило в качестве иллюстрации вместо семейного фото президента Украины с женой постер из фильма “8 лучших свиданий”, где роль пары сыграли Владимир Зеленский и Вера Брежнева.

Упомянутая статья о Елене Зеленской вышла в печать 17 июня.

Отметим Нurriyet – главная турецкая газета. Ее тираж состоянию на прошлый год был самый высокий – более 300 тысяч экземпляров.

Через некоторое время издание очевидно осознало ошибку и исправил ее на сайте.

Как сообщал “источник”, супруга президента Владимира Зеленского, Елена Зеленская, которая заразилась коронавирусом, по данным на четверг, 18 июня, все еще находится на лечении в стационаре больницы Киева.