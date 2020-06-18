Путина задело заявление Зеленского про сговор СССР с нацистской Германией

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны, по мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, негативно скажутся на российско-украинских взаимоотношениях.

Об этом заявил глава РФ в эфире телеканала “Россия 1”.

Путин также считает, что такое заявления президента Украины Владимира Зеленского негативно скажется и на украинском лидере.

“Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского, – “источник”) ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала во время Второй мировой войны”, – сказал президент России.

Заявление, о котором идет речь, президент Зеленский сделал во время своего визита в Польшу в рамках праздновании 75-летия освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в январе этого года, во время общего брифинга с польским президентом Анджеем Дудой.

Подробнее о том, с какой целью администрация российского президента натравила на главу украинского государства чуть ли не всех своих топ-пропагандистов читайте в материале “источника”: “Мы так надеялись на артиста”: Зеленский в черном зеркале кремлевской пропаганды