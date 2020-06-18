В Киеве от коронавируса умер известный военный медик: фото

В Киеве в четверг, 18 июня, от осложнений коронавирусной инфекции умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.

Об этом в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

“Только что стало известно, что от осложнений через COVID-19, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных“, – сказано в публикации.

Известно, что Иван Гайда лечился во Львове, но когда его состояние значительно ухудшилось, его срочно перевезли в Киев. Казалось, больному стало легче, но внезапно у него остановилось сердце. Когда он заболел, все его заместители также пошли на самоизоляцию.

Иван Михайлович Гайда был полковником медицинской службы Вооруженных сил Украины, врачом высшей категории. Он был начальником Военно-медицинского клинического центра Западного региона на 625 коек.

21 августа 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны ему было присвоено звание заслуженного работника охраны здровья Украины. В 2015 году Гайда был награжден орденом Даниила Галицкого.

Как сообщал “источник”, ранее в городе Сокаль Львовской области от коронавируса умер старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи Роман Криль.