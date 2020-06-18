Украинский футболист забил гол-красавец в Европе: опубликовано видео

Полузащитник киевского “Динамо” Ахмед Алибеков, выступающий на правах аренды за чешский “Слован”, отметился красивым голом в полуфинальном матче Кубка Чехии с “Сигмой”.

Украинец отличился в концовке первого тайма, мастерски выполнил штрафной удар. Во многом благодаря усилиям Алибекова “Слован” одержал победу со счетом 2:1. В финале клуб украинского хавбека сыграет с пражской “Спартой”.

22-летний Алибеков является воспитанником запорожского футбола. В “Динамо” он перешел в 2016 году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за “Слован” 15 матчей во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей. За молодежную сборную Украины U21 сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Игорь Харатин забил гол в чемпионате Венгрии.