Столицу Беларуси накрыл мощный ураган с ливнем и градом: фото и видео потопа

В столице Беларуси Минске в четверг, 18 июня, прошел мощный ливень с градом, который сопровождался ураганным ветром.

Как сообщили в МЧС Беларуси, в этот день выпала четверть месячной нормы осадков.

Подтопило проезжие части, ветер ломал деревья. Из-за непогоды возникли перебои в работе общественного транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как видно на опубликованных кадрах, дождь был очень сильным, местами улицы превратились в реки. Сильный ветер гнул деревья.

Как сообщал “источник”, в Киеве в понедельник, 15 июня, прошел сильный ливень, который сопровождался сильными порывами ветра. На улице Олеговской, 36, на припаркованные автомобили упало дерево.

Также сообщалось, что в Днепре во второй половине дня в пятницу, 12 июня, пошел сильный дождь с грозой, за несколько минут улицы города превратились в реки.