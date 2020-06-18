Привыкли к безнаказанности: фото молодых уличных воров, пойманных “на горячем” в Киеве

В сети показали парочку воров, которых на Воздухофлотском проспекте в Киеве задержали во время попытки украсть мобильный телефон и портмоне.

Фото было опубликовано на Facebook-странице сообщества “Киев Оперативный”.

Как сказано в подписи к опубликованным снимкам, воры были пойманы “на горячем”, в момент кражи. Судя по выражению их лиц, задержанные полностью уверены в том, что попытка совершить преступление останется для них, как обычно, безнаказанной.

“Вы просто гляньте на их лица – насколько же им абсолютно пофиг на все происходящее вокруг”, – заметил автор опубликованной фотографии.

Как сообщал “источник”, ранее в центре Киева зафиксировали на фото момент кражи, которую совершали воровки ромской национальности. Три девушки подошли сзади к мужчине и, пока он не видит, полезли к нему в карман.