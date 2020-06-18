Реал – Валенсия: стартовые составы

18 июня в Мадриде состоится матч 29-го тура чемпионата Испании между “Реалом” и “Валенсией”. Встреча пройдет на стадионе “Альфредо Ди Стефано”. Онлайн трансляция матча Реал – Валенсия доступна на “источнике”.

Начало встречи в 22:00.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Модрич, Вальверде, Кроос, Азар, Бензема

Валенсия: Силлессен, Гайя, Мангаля, Гильямон, Солер, Кондогбия, Парехо, Васс, Ферран Торрес, Родриго, Гомес

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Судьями на линиях будут Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр – Хуан Пенья Варела.

В игре матче первого круга в Валенсии команды сыграли вничью со счетом 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Испании “Реал” в данный момент расположился на втором месте, имея в активе 59 очков. В свою очередь “Валенсия” находится на 8-й позиции, набрав 43 очка.

Ранее сообщалось, что в 28-м туре чемпионата Испании “Реал” обыграл “Эйбар”.