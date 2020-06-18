Без тестов и самоизоляции: когда украинцы смогут полететь на курорты Турции

С 1 июля туристы из Украины смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования, только с соблюдением необходимых требований безопасности.

Как написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

Криклий добавил, что в случае выявления повышенной температуры при температурного скрининга путешествующим будет предлагаться пройти тестирование на COVID-19.

Как сообщал “источник”, авиакомпания Wizz Air возобновила перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Также сообщалось, что 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из нашей страны.