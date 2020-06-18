Объединенная горно-химическая корпорация заключила договор с отсрочкой платежа: документ

Объединенная горно-химическая корпорация заключила договор с отсрочкой платежа, несмотря на обещания работать только по предоплате.

Об этом свидетельствует документ, который есть в распоряжении редакции “24 канала”.

Отмечается, что ОГХК начала работать по дополнительному контракту с Запорожским титано-магниевым комбинатом. В его тексте указано, что предприятие обязуется оплатить поставку ильменита ОГХК после 40 дней со дня получения товара.

Ранее член правления ОГХК Татьяна Гогенко, перешедшая из российского Glencore, заявила, что такая практика осталась в прошлом.

“Сейчас ОГХК заключает контракты с контрагентами напрямую выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей”, – сказала она.

Напомним, ОГХК в начале июня одобрили контракты с компанией-посредником “Керамплюс” Виталия Кучука. В 90-х филиал ОХГК – Вольногорский ГМК уже работал с этой компанией по заниженным ценам.