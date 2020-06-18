Младенец по имени Зеленский родился на Закарпатье: фото ребенка и интервью с матерью

На Закарпатье мама-ромка назвала своего сына Зеленский в честь президента Украины. В сети появились фото и видео малыша, родившегося в марте.

Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Глагола.

Зеленский стал шестым ребенком в семье, сейчас ему три месяца. Его полное имя – Депиш Зеленский Евгеньевич. Его мама растит детей одна, они живут в таборе ромов на окраине Ужгорода.

Женщина говорит что гордится, что у нее есть “Зеленский” и такого имени нет больше ни у кого. Отец мальчика не живет с его матерью, но иногда навещает сына. Все дети с мамой живут в однокомнатном доме. Женщина планирует ремонт за деньги, которые получила за рождение Зеленского.

Ранее “источник” рассказывал о самых популярных именах, которые выбирали украинцы своим детям в 2019 году.