Что не так с яйцами первых динозавров: ученые сделали смелое заявление

Результаты исследований американских ученых дают основание предполагать, что динозавры откладывали яйца с мягкой скорлупой, поэтому не все они сохранились.

Такой вывод исследователей из Йельского университета и Американского музея современной истории опубликован на сайте Nature.

Начало исследованием положила находка при раскопках в Монголии окаменелой кладки эмбрионов, предположительно протоцератопса, жившего между 83 и 72 миллионами лет назад, а также эмбрионов муссавру, жившего около 200 миллионов лет назад. Как оказалось, каждый эмбрион был окружен тонкой пленкой, которая содержит остатки яичных белков.

После анализа данных 26 видов яиц вымерших и существующих животных ученые выяснили, что в яйцах с мягкой и твердой скорлупой содержаться разные виды белков. Анализ показал, что белки яиц с мягкой скорлупой соответствуют обнаруженным в окаменелостях эмбрионов муссавру и протоцератопса.

Впоследствии накопив информацию о яйцах 112 рептилий и птиц, эволюционные связи которых известны, было установлено, что многие первые представители этих групп, включая ящериц и динозавров, откладывали яйца с мягкой скорлупой.

Как сообщал “источник”, палеонтологи при помощи мощных источников нейтронов провели томографию окаменевших яиц из кладки динозавра-овирапторида и сделали невероятное открытие. Выяснилось, что их потомство вылуплялось так же, как у птиц в наши дни.