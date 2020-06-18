Зеленский сделал громкое заявление о членстве Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский во время выступления на видеоконференции лидеров ЕС и лидеров стран ВП заявил, что участие Украины в программе “Восточного партнерства” приближает государство к членству в Европейском Союзе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

По словам Зеленского, цель Украины – полноправное членство в Евросоюзе.

“Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основе “четырех свобод”, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС“, – заявил Зеленский .

Также глава государства подчеркнул, что стабильная среда безопасности, фундаментом которого является суверенитет и территориальная целостность государств – главная предпосылка для реализации целей инициативы Восточного партнерства.

“По моему мнению, Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал в целях безопасности на Европейском континенте“, – отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что размер оккупированных территорий Украины и количество граждан, которые оказались там, можно соотнести с площадью и населением некоторых стран ЕС.

“Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки“, – сказал он.

По словам Зеленского, возникновение конфликтов на территориях партнеров вовсе не означает, что социально-экономические и проблемы безопасности не могут перекинуться на страны ЕС.

“Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах ЕС и проектах по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и т.д.”, – подчеркнул президент.

Напомним, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО (EOP). Наше государство стало одним из шести партнеров с расширенными возможностями, наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.