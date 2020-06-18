Акция сторонников Порошенко у здания суда: эксклюзивные фото

В четверг, 18 июня, под Печерский суд Киева, где пятому президенту Украины Петру Порошенко должны были избирать меру пресечения, собралось около тысячи его сторонников.
Фото акции сделал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.
Отметим, суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля. Заседание состоится в 14:00.
Напомним, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко. В частности, экс-президента подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
Как сообщал “источник”, генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой о переносе заседания по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко. Как стало известно, прокуратура ходатайствует об изменении меры пресечения с ареста на личное обязательство.