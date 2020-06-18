Акция сторонников Порошенко у здания суда: эксклюзивные фото

В четверг, 18 июня, под Печерский суд Киева, где пятому президенту Украины Петру Порошенко должны были избирать меру пресечения, собралось около тысячи его сторонников.

Фото акции сделал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.

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Отметим, суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля. Заседание состоится в 14:00.

Напомним, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко. В частности, экс-президента подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Как сообщал “источник”, генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой о переносе заседания по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко. Как стало известно, прокуратура ходатайствует об изменении меры пресечения с ареста на личное обязательство.