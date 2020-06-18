На Порошенко подали в суд по вопросу Томоса: в ГБР раскрыли детали

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) подтвердили существование уголовного производства на предмет разжигания межнациональной розни, о котором ранее заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко, выступая перед своими сторонниками возле Печерского райсуда Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

“6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР”, – говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что следствие по этому делу сейчас продолжается.

Сам Порошенко в четверг, 18 июня, заявил, что против него возбуждено еще одно дело – за разжигание межрелигиозной вражды.

“Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно “За разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины “, – сказал он.

Порошенко отверг обвинения и назвал возбужденные против него дела “мелкой местью закомплексованных людей”.

Напомним, в четверг, 18 июня, под Печерский суд Киева, где пятому президенту Украины Петру Порошенко должны были избирать меру пресечения, собралось около тысячи его сторонников. Однако заседание не состоялось – его перенесли на 1 июля.

Как стало известно, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой о переносе заседания по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко. Как стало известно, прокуратура ходатайствует об изменении меры пресечения с ареста на личное обязательство.