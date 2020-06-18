Кто первый получит вакцину от коронавируса: в ВОЗ назвали три группы людей

Во Всемирной организации здравоохранения назвали три группы населения, которые получат вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 в первую очередь.

Об этом сообщает “The New York Times”.

По словам главного ученого ВОЗ Сумьи Сваминатан, первыми в очередь на вакцину должны быть следующие категории:

люди, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусом, например, медики или полиция;

люди с категории особо уязвимых пациентов, в том числе пожилые или с сопутствующими заболеваниями;

люди, которые работают или живут в местах с высокой степенью передачи вируса (тюрьмы или дома для людей преклонного возраста).

В ВОЗ ожидают, что к концу 2020 года будет создано несколько сотен миллионов доз противокоронавирусной вакцины, а через год количество препарата увеличится до двух миллиардов доз.

“Я надеюсь, я настроена оптимистично. Но разработка вакцин – это сложное дело, оно связано с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая терпят неудачу, мы не должны терять надежду, мы не должны сдаваться“, – отметила Сваминатан.

Как сообщал “источник”, в США завершили разработку вакцины от коронвируса. В ближайшее время она должна пройти все проверки.