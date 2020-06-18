Электросетям Украины нужно RAB-тарифообразование с подходами ЕС – энергоэксперт Сергей Чех

Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для инвесторов, включая устаревший и экономически неэффективный метод тарифообразования “Расходы+”, привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии. Чтобы исправить ситуацию необходим переход на стимулирующее регулирование по международному опыту.

Об этом заявил Сергей Чех, заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК и экс-заместитель министра угольной промышленности.

Энергоэксперт Сергей Чех утверждает, что международный опыт свидетельствует, что для увеличения инвестирования в электросети большинство стран Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов). Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, использующий стимулирующую инвестиции модель “Регулируемая база активов” (RAB), а не принцип “Расходы+”.

“Яркий пример – Румыния. После введения стимулирующего тарифа за 7 лет там удалось обновить треть электросетей”, – отмечает Сергей Чех.

По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет 2 определяющие черты: ставка возврата RAB должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC. Если ставка возврата инвестиций будет ниже WACC, или ставки банковского депозита, для инвестора не будет смысла вкладывать средства в бизнес операторов систем распределения.

“Двойной ставки нет ни в одной стране мира, включая постсоветские. Почему? Потому эффективно и честно разделять новую и старую базу невозможно. Каждый новый винтик трасформатора превращает старый трансформатор в новый. А каждый новый прибор, установленный до момента перехода на RAB, будет считаться старым безотносительно того, его установили в 1970 году или 2020”, – отмечает эксперт.

Эксперт подчеркивает, что внедрение правильного RAB-тарифа – это не только способ спасения электросетей, но и шаг для развития экономики и инвестиционной привлекательности. По мнению эксперта, изменение тарифного регулирования может в перспективе снизить тариф на электроэнергию.

“В мире давно известно, что RAB-тарифы – это разумные цены и высокое качество услуг. Правильный RAB-тариф способен не только улучшить качество электроснабжения, но и снизить цену на электроэнергию для потребителей за счет модернизации сетей и снижение потерь”, – убежден Сергей Чех.

Напомним, Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, также отмечал, что переход на стимулирующее регулирование за счет обновления сетей создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов.