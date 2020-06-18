Выстрелил ребенку в грудь: появились фото убийцы и жертв кровавой бойни в Москве

На улице Приорова в Москве Севастьян Путинцев убил свою бывшую девушку Елизавету Хлюпину, ее 4-летнего сына и бабушку, после чего застрелился сам. Появились фото погибших и жуткие подробности трагедии.

Снимки и детали убийства опубликованы в Telegram-каналах “LIFE SHOT” и “Baza”.

По предварительным данным из правоохранительных органов, Севастьян Путинцев выстрелил из ружья в грудь четырехлетнему ребенку, а своей бывшей девушке (маме мальчика) — в голову. Затем расправился и с бабушкой. Тело стрелка с также простреленной головой полицейские нашли после вскрытия квартиры.

Также стало известно, что Путинцев и Елизавета Хлюпина были в отношениях почти пять лет. После разрыва мужчина долгое время преследовал девушку. По словам друзей, ей пришлось несколько раз сменить страницы в социальных сетях, так как Севастьян изводил ее ревностью.

Лиза пыталась устроиться на работу в модный дом Славы Зайцева, в 2018 году даже занималась на специальных курсах, но ее так и не взяли. Последнее время девушка училась на первом курсе магистратуры факультета авиастроения МАИ.

Як повідомляв “источник”, 20 квітня в місті Заставна Чернівецької області під час сімейної сварки сталося жорстоке вбивство. Про те, що трапилося в поліцію повідомила дитина.Пізніше затриманий чоловік розповів співробітникам поліції, що між ним і дружиною виникла суперечка.