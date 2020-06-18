В Беларуси задержали главного оппонента Лукашенко на выборах: что происходит

В четверг, 18 июня, в Беларуси был задержан претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико. Его обвиняют в организации противоправной деятельности по отмыванию денег через “Белгазпромбанк”, которым он руководил.

Официальную причину задержание главного оппонента действующего президента Александра Лукашкенко сообщил в эфире телеканала “Беларусь 1” председатель Комитета госконтроля Иван Тертель.

“Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов”,– объяснил он.

По его словам, правоохранители раскрыли “отмывочные” схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные Бабирко структуры. “Со счетов “Белгазпромбанка” было выведено свыше 430 миллионов долларов США”, – сообщил председатель КГК.

На прошлой неделе в “Белгазпромбанке”, которым ранее руководил Бабарико, и ряде других компаний прошли обыски. Департамент финансовых расследований завел уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и легализацию средств, полученных незаконным способом.

Утром в четверг, 18 июня, Виктор Бабарико был задержан во время остановки его автомобиля оперативниками. В его доме под Минском также провели обыск.

По состоянию на 18 июня штаб политика сообщил, что за его выдвижение кандидатом в президенты уже собрано 425 тысяч подписей.

Как сообщал “источник”, ранее белорусского блогера Сергея Тихановского, который критикует действующую в стране власть и руководит группой по сбору подписей за выдвижение своей жены кандидатом в президенты Беларуси, задержали вместе со сторонниками во время разрешенной властями акции в городе Гродно.