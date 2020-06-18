В Киеве пьяный пациент выпрыгнул из окна больницы и выжил: видео с “терминатором”

В Киеве пациент больницы скорой помощи выпал из окна второго этажа. На момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии.

Соответствующее видео “терминатора” опубликовали на странице Муниципальной охраны в Facebook.

Медицинские работники госпитализировали пациента по имени Иван. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

“Парашют не раскрылся. Ванька поймал “белочку” и выпрыгнул из окна второго этажа токсикологии. Живой, только как Терминатор”, – прокомментировали в сети.

Напомним, ранее в Киеве зафиксировали очередной случай преступной беспечности пешеходов – через дорогу с шестью полосами движения в запрещенном месте перебегала целая семья.