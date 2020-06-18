В Виннице назревает скандал из-за вспышки коронавируса на “скорой”: медики бьют тревогу

Сотрудники Винницкой станции медицинской помощи сообщают о массовой вспышке коронавируса в коллективе, которую скрывает администрация медицинского учреждения.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ТСН.

О критической ситуации журналистам сообщили письменно и по телефону люди, которые назвались сотрудниками станции скорой помощи в городе Виннице, однако сохранили свою анонимность.

По словам собеседницы издания, из 225 сотрудников станции у 82 уже подтвердился коронавирус.

“Возможно, это произошло из-за того, что несвоевременно были проведены ПЦР-тесты. Но больше всего нас возмущает то, что эта информация нигде не проходит. В Минздраве говорят, что знают об этой ситуации. Наши сотрудники обращались к областному департаменту здравоохранения и городскому. Но нам говорят, что у нас не профессиональная болезнь, и что мы сами виноваты”, – утверждает позвонившая журналистам женщина.

По ее словам, с начала пандемии коронавируса сотрудникам станции медицинской помощи не делали тесты на COVID-19, хотя они каждый день выезжают на вызовы и могут в случае инфицирования заразить других людей. Тестирование якобы начали проводить только во вторник, 16 июня. Положительный результат есть даже у главного врача.

В коллективе возмущаются также условиями труда и состоянием помещения, в котором приходится работать. Это, по их мнению, также способствуют распространению инфекций в коллективе.

“У нас очень большое скопление людей на маленькое помещение, и в этом помещении грибок. Ремонт в нем не делался лет 30. Среди трех подстанций на нашей наихудшие условия и наименьшее помещение”, – говорит анонимная сотрудница медучреждения.

Но больше всего жалоб у медработников вызывает отсутствие реакции от администрации учреждения и департамента здравоохранения на их обращения. Станция, несмотря на вспышку коронавируса среди ее работников, продолжает работать.

Руководство Винницкой станции медицинской помощи согласилось ответить только на официальной запрос “обязательно с электронной подписью”. В Департаменте охраны здоровья Винницкой ОГА также не смогли прокомментировать ситуацию.

Как сообщал “источник”, ранее в Киевской городской больнице скорой помощи произошла вспышка коронавируса, COVID-19 подтвердили у медиков и пациентов.