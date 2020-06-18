В Раде появился “пленный”: сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за решения по Вакарчуку

В сети высмеяли голосование в Верховной Раде за прекращение полномочий председателя партии “Голос” Святослава Вакарчука.

В интернете опубликовали шутки и фотожабы.

Напомним, прекращение поддержали лишь 175 парламентариев, при 226 необходимых. Таким образом Вакарчук остался народным депутатом.

Отметим, что Вакарчук объявил о своем уходе из Рады 11 июня. Он заявил, что его миссией было привести в парламент новых профессиональных людей и он считает ее “частично выполненной”.

Парламентарий заявил, что намерен сосредоточиться на “большом образовательном проекте” для молодых лидеров, а “хейтеров” призывает оставить его партию в покое.

Однако в СМИ называли иную причину ухода Вакарчука из Рады. Якобы во фракции разразились противоречия из-за инициативы по увольнению министра внутренних дел Арсена Авакова.

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