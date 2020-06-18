Германия официально обвинила Россию в заказном убийстве: детали громкого дела

В Германии Федеральная прокуратура выдвинула обвинения против правительства РФ в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). Прокуратура в Карлсруэ утверждает, что ведомства, подчиненные российскому правительству, дали задание “ликвидировать” Кавтарашвили Вадиму К. (он же Вадим С.), которого подозревают в совершении преступления.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии“, – указывается далее.

Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти РФ ранее объявили его в розыск, выдвинув обвинения в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Сначала делом занималась берлинская прокуратура, но в декабре к расследованию подключилась Федеральная прокуратура Германии. Такого рода меры принимаются только при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.

В связи с убийством Хангошвили министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) не исключил возможности введения против России новых санкций.

“Федеральное правительство четко оставляет за собой право принять дальнейшие меры по данному делу“, – заявил глава немецкого МИД вскоре после того, как стало известно об обвинениях, выдвинутых против Москвы Федеральной прокуратурой страны.

Напомним, ранее международная группа журналистов-расследователей Bellingcat заявила, что убийство известного борца за независимость Чечни, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).