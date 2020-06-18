Заставили оккупантов молчать: видео мощного удара по укреплениям боевиков на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил военнослужащие 93 бригады “Холодный Яр” в ответ на обстрелы со стороны боевиков точным ударом ликвидировали грузовик оккупантов с боеприпасами. Этому предшествовало уничтожение двух минометов российских террористических войск.

Об этом сообщили на странице бригады “Холодный Яр” в Facebook, добавив зрелищное видео.

“В последние недели российские наемники обстреливала позиции холодноярцев из минометов 120 калибра, запрещенных Минскими договоренностями. Артразведка бригады засекла, откуда велся огонь и с помощью беспилотника обнаружила место нахождения минометных расчетов. Оккупантов заставили молчать, полностью разбив их укрепления и оружие“, – говорится в сообщении.

Также “холодноярцы” показали видео уничтожения грузовика оккупантов.

“Теперь эти мины и снаряды больше никогда не полетят в сторону наших защитников“, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее военнослужащие ВСУ одним точным ударом ликвидировали снайпера противника. Благодаря точному попаданию была ликвидирована позиция на оккупированной территории, где обустроил себе дот вражеский снайпер.