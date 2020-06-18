Колонна сторонников Порошенко пришла на Банковую: видео акции

Митинг на поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко, который проходил под стенами Печерского районного суда, где экс-главе государства должны были избрать меру пресечения по открытому против него уголовному произвоству, передислоцировался под стены Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Онлайн трансляция митинга доступна на “источнике”.

Колона сторонников Порошенко, двигаясь в сторону Банковой, остановилась на Аллее Героев Небесной сотни, чтобы почтить память погибших.

Возле Офиса президента участники митинга скандировали: “Зелю геть!” и “Слуга, виходь – народ прийшов”.

Как ранее сообщал “источник”, Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко.