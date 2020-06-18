Как оккупанты в Крыму учат детей воевать против НАТО: фото и видео

В аннексированном Россией Крыму оккупанты продолжают обучать детей военному ремеслу, вплоть до навыков стрельбы.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте “Крымская Жужелица”.

Так, несмотря на то, что посещение лесов в Крыму запрещено до 23 июня, это не мешает молодым людям все же отправиться в лес и там отрабатывать навыки военного дела “на случай высадки десанта НАТО”.

Также в Евпатории занимаются тем, что научиться справляться с полосой препятствий, научиться стрелять из автомата и копать окопы.





А за это можно даже получить вознаграждение. “Еще пара лет оккупации, и каждая малятко-путинятко будет выглядеть как 70-летний Брежнев в парадной форме”, – комментируют кадры в сети.

Окупована Ялта, 16/06/2020. Путлєр’югенд, який себе добре проявив, був вірним рейху і фюреру, влучно стріляв, добре закладав міни, отримав від місцевого ДТСААФ медальки-колорадки. Ще пара років окупації, і кожне малятко-путінятко виглядатиме як 70-річний Брежнєв у парадній формі. pic.twitter.com/4UzsUedX1o — Крымская Жужелица (@crimea2042) June 18, 2020

Как сообщал “источник”, ранее в “Артеке” в аннексированном Крыму российские оккупанты устроили шоу для детей, использовав сюжет трагедии в Беслане, которая произошла 15 лет назад.

Кроме того, в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства.