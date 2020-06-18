Уже не требует ареста: генпрокурор сделала неожиданное заявление по Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что арестовывать экс-президента Петра Порошенко не нужно.

Об этом говорилось на заседании Печерского райсуда Киева.

По ее словам,он может находится на свободе во время следствия. Потому генпрокурор попросила отпустить его под личное обязательство.

Свое решение Венедиктова объяснила тем, что Порошенко должен посещать заседания Верховной Рады, проводить встречи с избирателями. Кроме того, она учла его слова, что скрываться он не намерен.

Прокуратура обнародовала такие требования для экс-гаранта: прибывать по каждому требованию к правоохранителям и суду, не отлучаться из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с другими участниками дела, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт.

Защита Порошенко выступила против нового ходатайства прокуратуры. Адвокат Илья Новиков сказал, что новое ходатайство может будет основанием, чтобы отложить заседание, чего защита не хочет.

Как сообщал “источник”, ранее Петр Порошенко назвал проект сообщения о подозрении, подготовленный ему в Государственном бюро расследований, провокацией экс-команды Януковича.