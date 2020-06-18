Лучшая теннисистка Украины может пропустить крупнейший турнир: названы причины

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина может пропустить US Open-2020, который должен пройти в Нью-Йорке в скором времени.

По словам спортсменки, сейчас ей предстоит пройти много тестов и самоизоляцию.

“Очень сложно что-то сказать. Если не будет очков на этом турнире, то не знаю, есть ли смысл ехать и выступать, так как условия достаточно жесткие. Если нужно проводить так много времени в изоляции, то это тоже играет большую роль. Будем смотреть… Я знаю, что будут еще встречи, что в ближайшие недели это будет решаться”, – сказала она.

Свитолина также добавила, что условия на турнире будут достаточно жесткие.

“Например, согласно правилу, если ты заболел или у тебя есть какие-то симптомы, то тебя могут снять с любого раунда, изолировать тебя на 14 дней…

Некоторые моменты, которые еще точно не известно, как они будут проходить, – вот это достаточно сложно для всех игроков. Я думаю, что они все сделают как можно лучше для нас. Будем смотреть в ближайшее время, как все пройдет”, – закончила она.

Напомним, что Свитолина предстала в традиционном украинском наряде в День вышиванки.