Наталка Карпа выпустила очень личный клип – в нем показаны знаковые события в жизни певицы

Наталка Карпа презентовала клип на свою новую песню “Долею поцілована”. Чувственная видеоработа раскрывает события от начала отношений певицы с мужем Евгением Тереховым до их свадьбы и рождения дочери Златы.

Премьера музыкальной работы состоялась на официальном YouTube-канале исполнительницы. “Я счастливая женщина! Последние годы в моей жизни происходят действительно знаковые события. Я получила два новых статуса “жены” и “мамы”, – поделилась Наталка.





“Я поняла, что атмосфера клипа должно быть очень особенной, ведь песня для меня очень знаковая, каждое слово в ней отзывается с моим душевным состоянием и писалась она в состоянии какого-то особого блаженства и в полной эйфории счастья. Мы всегда есть то, о чем мы думаем и говорим… Я считаю, что если я буду говорить о счастье – оно автоматически будет привлекаться, будет привлекаться тот позитив, которым я готова делиться. Это правило бумеранга”, – считает артистка.

Напомним, Наталка Карпа и Евгений Терехов познакомились в 2015 году. Спустя год в День всех влюбленных во время концерта группы “Антитела” боец сделал возлюбленной предложение. Певица ответила согласием. Свадьба состоялась в сентябре 2016-го во Львове.

26 декабря 2019 года влюбленные стали родителями. Для Наталки девочка стала первым ребенком, а для Евгения – вторым. Герой АТО также воспитывает дочь от первого брака.

Фото: instagram.com/natalkakarpa