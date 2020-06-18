НВФ “ЛНР” заявили, что будут пропускать через линию разграничения людей с пропиской в “республике”. Остальных – по спискам

Незаконные вооруженные формирования так называемой “ЛНР” разрешили въезд с подконтрольной украинскому правительству территории гражданам, имеющим прописку на временно оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы, ссылаясь на “изменения, которые внес в свой указ” главарь “ЛНР” Леонид Пасечник.

Что касается въезда граждан, у которых такой прописки нет, что НВФ заявили, что он будет происходит по сформированным так называемым “МИД ЛНР” списками на таких основаниях (далее цитаты):

“-проживание родственников на территории ЛНР,

-с целью осуществления лечения на территории ЛНР,

-с целью обучения на территории ЛНР,

-необходимость ухода за больным, проживающим на территории ЛНР,

-в связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица, проживающего на территории ЛНР”

Более того, так называемая “представитель ЛНР в ТКГ в Минске” Ольга Кобцева заявила, что сняты ограничения на выезд граждан с территории “ЛНР” на подконтрольную украинскому правительству территорию.