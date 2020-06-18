Для нужд города Золотое купят мусоровоз

Для Золотого Попаснянского района будет приобретен мусоровоз.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



По итогам проведенного сегодня заседания коллегии Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации очильноком Луганской области Сергеем Гайдаем было поручено обеспечить город Золотое Попаснянского района мусоровозом. Согласно позиции главы области, указанная техника будет обслуживать как город Золотое, так и город Горское.

Приобретение мусоровоза даст возможность решить вопрос своевременного вывоза твердых бытовых отходов и улучшит экологическое состояние населенных пунктов.