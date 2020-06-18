В Украине ребенка назвали Зеленский: где появился “двойник” президента

На Закарпатье появился “двойник” президента Владимира Зеленского. Там родители дали своему новорожденному сыну имя Зеленский.

Об этом говорится в сообщении Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции на странице в Facebook.

Как отмечается, в мае 2020 года самыми популярными у ужгородцев имен были Вогнедар, Демьян, Леонард, Оливия, Элина.

Наиболее распространенные имена, которыми называли ужгородцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.

Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Немало было случаев выбора редкоупотребляемых имен. Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

В течение 5 месяцев 2020 отделами ДРАЦС Закарпатской области зарегистрировано 5398 новорожденных.

Ранее “источник” рассказывал о самых популярных именах, которые выбирали украинцы своим детям в 2019 году.