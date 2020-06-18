Часть Украины накроют сильные ливни и град: где будет плохая погода

В пятницу, 19 июня, в отдельных областях Украины ожидаются грозовые дожди и жара.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, она отметила, что дожди, грозы и град пройдут на Западе, Севере и некоторых областях Юга страны.

“Дожди, даже ливни, частые спутники гроз – шквалы, а также град, больше всего возможны в западных областях, местами на севере, в Одесской, Винницкой областях, на Харьковщине и в Крыму. В Луганской, Донецкой, значительной части Центра и Юга Украины – без существенных осадков. Ветер будет дуть с востока, умеренный”, – отметила синоптик.

По ее словам, температура воздуха днем 19 июня может достичь в среднем 30 градусов, при этом на востоке до 33 градусов, а на Западе – до 28.

Отдельно Наталья Диденко рассказала о погоде в столице, по ее словам, в городе ожидаются кратковременные дожди и грозы.

“В Киеве 19 июня ночью без осадков, можно гулять и хорошо дышать, +17 +20 градусов, а днем нагреет до +30 градусов, местами периодический дождь, гроза”, – добавила она.

Также, она указывает, что на выходных – 20 и 21 июня – погода не изменится, в некоторых областях страны пройдут дожди, но будет довольно тепло.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что температура воздуха в Киеве в середине июня побила несколько многолетних рекордов.