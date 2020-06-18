В Меловском районе продолжается ремонт дорог местного и государственного значения

В Меловском районе продолжаются работы по ямочному ремонту дорог государственного и местного значения.

Об этом сообщает пресс-служба Меловской районной государственной администрации.

С начала июня Меловским филиалом райавтодор сделан частичный ремонт дороги Т 13-07 Сватово – Новопсков – Меловое на участке между населенными пунктами с. Травневое-с. Алексеевка.

На сегодня начаты ремонтные работы в поселке Меловое. Будет проведен ямочный ремонт участков по ул . Центральная (от перекрестка с.Травневе к перекрестку ул.Первомайская, а также по ул. Меловская – от здания отдела пограничной службы до райавтодора).

Также, до конца июня планируется отремонтировать участок дороги государственного значения Н – 26 Чугуев – Меловое в населенном пункте с. Великоцк по ул. Мира (выезд в с. Заречное).