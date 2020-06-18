Появились свежие данные о состоянии жены Зеленского, подхватившей коронавирус

Супруга президента Владимира Зеленского, Елена Зеленская, которая заразилась коронавирусом по данным на четверг, 18 июня, все еще находится на лечении в стационаре больницы Киева.

Об этом сообщает Офис президента.

“Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленская стабильное”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленская проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей. У Владимира Зеленского и детей коронавирус не выявлен.

Напомним, как сообщал “источник”, во вторник, 16 июня, жену президента Украины Елену Зеленскую, которая заразилась коронавирусом, госпитализировали в столичную больницу . Врачи диагностировали у первой леди страны двустороннюю полисегментарной пневмонию средней степени тяжести.