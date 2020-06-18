Рада сделала первый шаг к принятию законопроекта Зеленского о референдуме

Верховная Рада в четверг, 18 июня, приняла законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме в первом чтении.

Об этом стало известно в ходе заседания парламента.

За проект закона №3612 от 9 июня 2020 года, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, проголосовали 252 народных депутата.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский 9 июня внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о народовластии через всеукраинский референдум. Закон определены президентом как неотложный.

Ранее “источник” разбирался почему у Зеленского вдруг вспомнили о мнении народа, и почему в законе о референдуме может “всплыть” крайне опасная норма, касающаяся будущего Крыма и Донбасса.