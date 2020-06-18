Стремится уничтожить: политолог объяснил, пойдет ли Путин большим наступлением на Украину

Президент РФ Владимиру Путин будет всегда стремиться уничтожить украинское государство.

Об этом в интервью “источнику” рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, катализировать недовольство российского главы может кризис вокруг его упорных планов относительно дальнейшей военной эскалации в Украине.

“У Путина очень личное отношение к Украине. До своего последнего вздоха во власти, в жизни он всегда будет стремиться уничтожить украинское государство. Да он и не признает существование украинского народа. Он считает, что “мы один народ” и что “украинство” – это болезнь головного мозга и так далее. Эти мысли всегда во многом разделяла и имперская политическая элита”, – сказал политолог.

Он также отметил, что существует большая вероятность организации заварушки Путиным к осени. Всему этому способствует падение его рейтинга, экономики страны.

“В ситуации экономической катастрофы, когда еще не вылезли из эпидемиологической, в логике самого Путина устроить такую заварушку будет означать отвлечь внимание от всех проблем. Но он до конца не понимает, что реакция Запада на этот раз будет другой”, – отметил Пионтковский.

Подробнее читайте в материале “источника”: Если Путин полезет дальше в Украину, цена будет очень высока – Андрей Пионтковский.