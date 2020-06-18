Гвинет Пэлтроу распродала свечи с запахом своей вагины и выпустила новые – с ароматом оргазма

Актриса и основательница компании Goop Гвинет Пэлтроу представила новую коллекцию ароматических свечей под названием Это пахнет как мой оргазм. Об этом звезда рассказала в онлайн-шоу Джимми Фэллона, позволив 14-летнему сыну Моисею зажечь одну из них.

Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Свеча весит 300 г и продается за 75 долларов на сайте Goop. Согласно описанию товара, на самом деле он “сексуально и дико волнующе” пахнет терпким грейпфрутом, нероли, спелыми ягодами черной смородины, порохом, чаем и турецкой розой. Продукт выпустили совместно с парфюмерным брендом Heretic, и в настоящее время он доступен только в США.

Ранее в этом году 47-летняя Пэлтроу эпатировала публику названием еще одной коллекции свечей “Это пахнет, как моя вагина”. За три дня свечи раскупили, но многие пользователи сети решили, что актриса слишком старается поймать хайп. “А как пахнет отчаянное желание привлечь внимание?” – шутили в соцсетях. Запах вагины, к слову, на деле оказался смесью герани, бергамота, кедра, дамасской розы и мускусной травы.