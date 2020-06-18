Последний раз гулял на вечеринке: в Польше загадочно пропал молодой украинец, фото

В Польше в субботу, 13 июня, при странных обстоятельствах пропал украинец Влад Щур. Последний раз его видели в польском городе Вроцлав в субботу утром, а накануне ночью он гулял на вечеринке у острова Тамка.

Об этом сообщает In Poland.

Родные бьют тревогу и просят помочь всем, кто видел парня или что-то знает о его судьбе. У острова Тамка, где Влада видели на вечеринке, обнаружили его обувь и телефон.

Правоохранители предполагают, что парень мог утонуть. Однако поисковая операция полицейских, пожарных и водолазов на реке Одер не принесла результатов.

Влад родом из Украины, но сейчас проживает во Вроцлаве.

Особые приметы парня:

рост 166 см;

вес 50 кг, худощавого телосложения;

карие глаза;

нос с горбинкой;

много родинок.

На момент исчезновения был одет в темно-серую футболку и джинсы. Родственники просят всех, кто видел Влада или знает о его местонахождении, позвонить: +48534475916 или непосредственно в полицию.

Напомним, ранее в Польше на заработках умер 32-летний украинец из поселка Петриковка Днепропетровской области Роман Земляной. Родственники предполагают, что мужчина, который страдал сахарным диабетом, мог умереть из-за того, что не успел вовремя сделать инъекцию инсулина.