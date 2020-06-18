Рада провалила голосование за прекращение полномочий Вакарчука

Верховная рада провалила голосование за прекращение полномочий народного депутата от фракции “Голос” Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает “источник”.

Прекращение поддержали лишь 175 парламентариев, при 226 необходимых. Таким образом Вакарчук остается народным депутатом.

Напомним, что Вакарчук объявил о своем уходе из Рады 11 июня. Он заявил, что его миссией было привести в парламент новых профессиональных людей и он считает ее “частично выполненной”.

Парламентарий заявил, что намерен сосредоточиться на “большом образовательном проекте” для молодых лидеров, а “хейтеров” призывает оставить его партию в покое.

Однако в СМИ называли иную причину ухода Вакарчука из Рады. Якобы во фракции разразились противоречия из-за инициативы по увольнению министра внутренних дел Арсена Авакова.

Смотрите онлайн видеотрансляцию заседания Верховной Рады на “источнике”.

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