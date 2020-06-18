Jerry Heil провела тур по новой квартире – как обустроилась певица

На днях украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) арендовала новую квартиру. Переехать ее вынудил навязчивый поклонник, из-за которого она не чувствовала себя в безопасности. Артистка уже показала свою стильную кухню-студию, а теперь решила сделать рум-тур.

Соответствующий ролик девушка обнародовала на личной странице в Instagram (листайте карусель). В новом жилище появился “домик” для концертных вещей певицы и место для медитации. В квартире также есть ванная комната с потайными шкафчиками, спальня с собственным шоу-румом и местечко для творчества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 17 Июн 2020 в 11:21 PDT

Правда есть одна деталь, которую Яна не показала – вид из окна. Певица боится, что неадекватный фанат сможет вычислить адрес нового жилища.

“Кто-то нашел, где я живу. Этот человек начал мне писать. Он писал и пишет довольно часто, всегда какая-то адекватная информация: то книжечку сбросит ни с того ни с сего, то еще что-то. И тут мне приходит инфа об адресе моего проживания. На карте проложен маршрут откуда-то и фотка моего балкона. Среди шести корпусов найти мой балкон на 21 этаже – это надо постараться. Я не знаю, чего он хочет, меня просто напугала эта ситуация настолько, что я сразу начала искать квартиру”, – объяснила ранее девушка, почему переехала.

Фото: instagram.com/thejerryheil