Jerry Heil провела тур по новой квартире – как обустроилась певица

На днях украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) арендовала новую квартиру. Переехать ее вынудил навязчивый поклонник, из-за которого она не чувствовала себя в безопасности. Артистка уже показала свою стильную кухню-студию, а теперь решила сделать рум-тур.
Соответствующий ролик девушка обнародовала на личной странице в Instagram (листайте карусель). В новом жилище появился “домик” для концертных вещей певицы и место для медитации. В квартире также есть ванная комната с потайными шкафчиками, спальня с собственным шоу-румом и местечко для творчества.
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Правда есть одна деталь, которую Яна не показала – вид из окна. Певица боится, что неадекватный фанат сможет вычислить адрес нового жилища.
“Кто-то нашел, где я живу. Этот человек начал мне писать. Он писал и пишет довольно часто, всегда какая-то адекватная информация: то книжечку сбросит ни с того ни с сего, то еще что-то. И тут мне приходит инфа об адресе моего проживания. На карте проложен маршрут откуда-то и фотка моего балкона. Среди шести корпусов найти мой балкон на 21 этаже – это надо постараться. Я не знаю, чего он хочет, меня просто напугала эта ситуация настолько, что я сразу начала искать квартиру”, – объяснила ранее девушка, почему переехала.
- Ранее Jerry Heil записала ироничную песню “Ніна, донт стрес”, а также сняла забавное лирик-видео. В ролике артистка поет не с экрана телевизора, как привыкли ее фаны видеть в клипах, а украшает собой пачку гречки.
- Смотрите также на theLime клип на песню “Вільна каса”. Эта работа стала продолжением нашумевшего хита “Охрана Отмена”, отрывок которого появляется в начале ролика.