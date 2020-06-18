Запутался в электрических проводах: житель Луганщины погиб страшной смертью

50-летний житель г. Золотое Попаснянского района погиб в результате удара электрическим током.

Об этом сообщает пресс-служба ООО “ЛЭО”.

“Трагедия произошла при попытке мужчины накинуть провода на воздушную линию электропередач с целью самовольного подключения. Он запутался в проводах под током и получил смертельную травму”, – сказано в сообщении.

Энергетики говорят, что на месте происшествия правоохранители выяснили: домовладение, где жил погибший, было обесточено ранее за неуплату, а также ранее уже были составлены три Акта о нарушении Правил розничного рынка электрической энергии.

“После того, что произошло в ООО «ЛЭО” напоминают – не стоит пренебрегать элементарными правилами электробезопасности, поскольку это может стоить вам жизни. Ведь, как показала эта печальная история, погоня за копеечной выгодой и собственная неосторожность стоила человеческой жизни”, – сообщает пресс-служба компании.