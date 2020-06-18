Намного больше 100 тысяч: в Минздраве назвали пугающие цифры по коронавирусу в Украине

В Украине коронавирусом COVID-19 может болеть в среднем 132 тысячи человек.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Однако, по его словам, эти данные требуют соответствующего подтверждения.

В то же время в мае в стране обнаружили 40-45% больных коронавирусом.

“Если мы говорим, что в среднем в мире оказывается 30%, Китай на период вспышки выявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45 %. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине возможно потенциально болеет 132 тысячи человек. Но эти данные не подтверждены. Это модельная ситуация”, – сказал Ляшко.

Как сообщал “источник”, в Украине 7 тысяч граждан могут умереть от коронавируса COVID-19 к концу года, если украинцы не будут соблюдать адаптивный карантин.