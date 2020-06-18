Украине нужна профессиональная стратегия действий, а не имитация от власти – Тимошенко

В очередной раз представленная в парламенте Программа действий правительства – это “ритуальные танцы”, которые власть пытается выполнить на политической сцене”, считают в партии “Батькивщина”. Политическая сила не поддержала документ, отмечая, что он является “прикрытием истинных намерений власти, противоречащих интересам людей”.

Об этом заявила глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.

“Это уже третье правительство и третий премьер-министр, который работает при президенте Зеленском. То, что мы видим, это уже и третье правительство получило, по сути, билет на выход. Потому что то, что программу не проголосовали – это не потому что она плохая или хорошая, а потому что такой была команда президента. Дальше все будет зависеть от того, захочет Зеленский сливать это правительство, или будет держать – вот в чем вопрос”, – отметила Юлия Тимошенко.

Глава “Батькивщины” убеждена, что “реальная программа, по которой живет власть Зеленского – это Меморандум с МВФ, и там другие вещи написаны, чем те “сладости”, которые записали в программу правительства”.

Юлия Тимошенко отметила, что по данным последних социологических опросов 60% людей, считают, что страна движется в неправильном направлении и только 26% убеждены, что в правильном.

“У президента 33% поддержки, у парламента 9% и у этого правительства 9%. Поэтому находится очередная жертва, на которую власть сбросит ответственность за хаос в государстве, беспомощность и политику, которая ведется против национальных интересов Украины и каждого украинца. Можно только сочувствовать этому премьеру, который стал очередной жертвой на заклание. Он не назначил самостоятельно ни одного министра, не разработал тактики и стратегии, он живет в парадигме внешнего управления и теперь за это будет платить своей должностью… Украине нужна профессиональная стратегия действий, а не очередная имитация от власти!”, – подчеркнула Юлия Тимошенко.