Известного актера-саентолога обвинили в изнасиловании трех женщин: ему грозит 45 лет тюрьмы

Актер Дэнни Мастерсон, наиболее известный ролью в сериале “Шоу 70-х” с Милой Кунис и Эштоном Катчером, обвинен в изнасиловании трех женщин. Прокурор округа Лос-Анджелес заявил, что в каждом из инцидентов он применял силу и запугивал предполагаемых жертв.

Джеймс Мастерсон в сериале “Ранчо”Фото: Netflix

Мастерсона обвиняют в изнасиловании 23-летней женщины зимой 2001 года, изнасиловании 28-летней женщины в апреле 2003 года и еще одной 23-летней женщины осенью 2003 года. Чиновники заявили, что все инциденты предположительно произошли в его доме на Голливудских холмах. Актеру грозит до 45 лет тюрьмы, если суд, назначенный на 18 сентября, признает его виновным.

Адвокат Мастерсона настаивает на невиновности клиента. “Господин Мастерсон невиновен, и мы уверены, что его оправдают, когда наконец появятся все доказательства, а у свидетелей будет возможность дать показания, – сказал он изданию New York Post. – Мастерсон и его жена Бижу Филлипс в полном шоке от обвинений. Люди, которые знают его характер, знают, что обвинения ложные”.

Впервые Дэнни Мастерсона публично обвинили в изнасиловании в 2017 году. Тогда с марта по декабрь против него выступили пять женщин, после чего актера уволили из сериала Netflix “Ранчо”, а агентство United Talent Agency прекратило с ним сотрудничество. Мастерсон является членом Церкви саентологии, с 2011 года женат на актрисе Бижу Филлипс и воспитывает 6-летнюю дочь.