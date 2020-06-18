Роналду установил собственный антирекорд после поражения в финале Кубка Италии

Звездный португальский форвард туринского “Ювентуса” установил собственный антирекорд после поражения в финальном матче Кубка Италии с “Наполи”.

Один из лучших футболистов современности проиграл второй финал кряду на клубном уровне, чего ранее с ним никогда не происходило.

Интересно, что в декабре прошлого года “Ювентус” вместе с Роналду проиграл римскому “Лацио” в матче за Суперкубок Италии со счетом 1:3.

Что касается встречи с “Наполи”, то она завершилась победой неаполетанцев в серии пенальти, основное же время закончилось нулевой ничьей.

В финале Кубка Италии Роналду появился на поле с первых минут, однако участия в послематчевых пенальти он по какой-то причине не принимал.

Напомним, что Джорджина Родригес, невеста звездного португальского футболиста Криштиану Роналду, поделилась с поклонниками страстными фото.