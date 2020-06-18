Исследователь Chatham House о ситуации на Донбассе: Пришло время западным политикам признать существование «минской дилеммы»

Во вторник, 16 июня на площадке Королевского института международных отношений Chatham House состоялась онлайн дискуссия «Как Украина и ее партнеры должны решить Минскую головоломку?».

Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 140 человек из Украины, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Германии и других стран. Большинство участников – дипломаты, эксперты по международной политике, исследователи, представители органов власти и тому подобное.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

В рамках диалога, исследователь Chatham House, директор консалтинговой компании Octant Research & Analysis Ltd Дункан Аллан охарактеризовал современное состояние диалога с РФ «минской дилеммой».

«Украина считает Минские соглашения инструментами восстановления своего суверенитета. Она призывает к последовательной цепочке действий: прекращение огня, выход России из восточной Украины, возвращение российско-украинской границы под украинский контроль, честные выборы на Донбассе. В результате Украина сможет самостоятельно принимать решения в вопросах внутренней и внешней политики. Но это не готова принять Россия. Россия наоборот – считает Минские соглашения инструментами, которые помогут ей нарушить суверенитет Украины », – отметил Дункан Аллан.

По его мнению, пришло время западным политикам признать существование «минской дилеммы» и пересмотреть подход к имплементации Минских соглашений для защиты суверенитета Украины. «Здесь нет места для компромисса. Альтернативный подход к имплементации Минских соглашений сделал бы защиту суверенитета Украины безоговорочным постулатом западной политики – а значит, поддержал украинскую трактовку соглашений. Это сделало бы Минские соглашения инструментом для деэскалации и урегулированию конфликта », – добавил эксперт.

Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников разделил мнение Дункана Аллана, а также ознакомил аудиторию с основными приоритетами политики реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Реинтеграционные шаги не должны создавать угрозы для национального суверенитета Украины и нарушать общественное согласие. Один из ключевых компонентов государственной политики в этой сфере – комплекс мероприятий переходного правосудия. Они позволят восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления. И уже на будущее мы прорабатываем возможность создания специального режима, который будет предусматривать особую модель осуществления судопроизводства и за счет этого стимулировать инвестиционный поток.

Учитывая это, идея закрепления в Конституции Украины любого формата «особого статуса» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей неприемлема и не рассматривается. После деоккупации указанные территории смогут воспользоваться преимуществами децентрализации наравне с другими регионами Украины.

Как отметил Алексей Резников, одним из ключевых компонентов государственной политики в сфере реинтеграции является комплекс мер переходного правосудия, которые позволят создать судебную и правоохранительную систему, восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления.

«Подавляющее большинство населения на временно оккупированных территориях – это люди, которые стали заложниками оккупантов и к которым от украинской власти не будет претензий, они смогут максимально быстро вернуться к нормальной жизни. Мы будем инициировать закрепление на законодательном уровне простых и понятных процедур для отделения тех, кто совершал преступления, от тех, кто был заложником оккупационного режима и просто пытался выжить и не имеет крови на руках. Условно, мы должны выделить так называемых «шахтеров» на российских танках, от настоящих шахтеров,которые тяжело работают и сегодня бастуют, потому что им месяцами не выплачивают зарплаты. Я убежден, что вторая категория – это союзники Украины в процессе деоккупации ВОТ », – подчеркнул Резников.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения условий для экономического восстановления Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения. После того, как российской стороной будут выполнены вопросы безопасности условия, можно ставить вопрос о либерализации экономических отношений.

«Сейчас нет экономических ограничений для частных лиц, до карантина люди могли приехать, купить необходимые товары, лекарства. КПВВ украинская сторона уже открывает в адаптивном режиме, поэтому эти неудобства через некоторое время исчезнут. Об ограничениях для бизнеса – они могут быть сняты после деэскалации и возвращения захваченных предприятий украинским собственникам. Так же на будущее мы прорабатываем возможность создания специального режима, который будет предусматривать особую модель осуществления судопроизводства и за счет этого стимулировать инвестиционный поток. Ведь известно, что, например, для международных инвесторов ключевым вопросом является даже не налоговая система, а возможность защитить свою инвестицию », – отметил вице-премьер.

Алексей Резников сообщил, что на базе Минреинтеграции будет создана специальная экспертная рабочая группа для выработки пакета законопроектов по внедрению системы переходного правосудия и других мероприятий безопасной реинтеграции. Соответствующие письма с приглашениями направлены в профильные парламентские комитеты и НАН Украины.

«Как только будет подготовлено каркас этих решений, мы их обнародуем и пригласим к диалогу общественные организации, с которыми тесно сотрудничаем с самого начала создания Министерства», – подытожил он.